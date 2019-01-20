Салах — лидер гонки бомбардиров, представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов, де Йонг отказал «Барселоне». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 января.
1. Мохамед Салах вышел в лидеры гонки бомбардиров АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» дважды отличился в матче с «Кристал Пэлас».
2. УЕФА представила мяч плей-офф Лиги чемпионов
Именно он будет использован в матчах плей-офф в сезоне-2018/19.
3. Френки де Йонг не перейдет в «Барселону»
Для полузащитника приоритетным вариантом является «ПСЖ».
4. «Челси» согласился продать Эдена Азара в «Реал»
Сумма транфера составляет 100 млн евро.
5. Криштиану Роналду запретили дать показания по делу о неуплате налогов по видеосвязи
Португалец был обвинен в 2017 году.
Фото: Global Look Press