Салах — лидер гонки бомбардиров, представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов, де Йонг отказал «Барселоне». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 января.

1. Мохамед Салах вышел в лидеры гонки бомбардиров АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» дважды отличился в матче с «Кристал Пэлас».

2. УЕФА представила мяч плей-офф Лиги чемпионов

Именно он будет использован в матчах плей-офф в сезоне-2018/19.

3. Френки де Йонг не перейдет в «Барселону»

Для полузащитника приоритетным вариантом является «ПСЖ».

4. «Челси» согласился продать Эдена Азара в «Реал»

Сумма транфера составляет 100 млн евро.

5. Криштиану Роналду запретили дать показания по делу о неуплате налогов по видеосвязи

Португалец был обвинен в 2017 году.

Фото: Global Look Press

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