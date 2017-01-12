Сайт «Манчестер Юнайтед» стал самой посещаемой страницой среди всех футбольных клубов мира

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Официальный сайт английского «Манчестер Юнайтед» добился уникального достижения. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Интернет-страница «красных дъяволов» стала самым посещаемым сайтом среди футбольных команд. Каждый месяц данный веб-ресурс в среднем посещают 8,5 миллионов человек. Второе и третье место в этом рейтинге также за клубами АПЛ: страницу «Арсенала» ежемесячно посещают 8, 4 миллиона человек, а сайт «Ливерпуля» — 7,7 миллиона человек.

Официальная страница петербургского «Зенита» стала самым посещаемым интернет-ресурсом среди российских команд. Ежемесячно на этот сайт заходят 1,6 миллионов раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Рой Кин: «Из «Реала» мне позвонили, когда я сидел в туалете»

Гари Невилл вернется на Sky Sports в качестве эксперта

Микель Артета выбыл на две недели

Добавить комментарий

Войти с помощью: 