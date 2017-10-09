Саид Эззатоллахи: «Сборная России остается одной из самых сильных команд Европы»

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи уже давно играет в РФПЛ. Он поделился ожиданиями от матча против сборной России.

«Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда – гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации чемпионата мира и не собираемся сбавлять темп. В российской сборной много молодых футболистов. Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17-м номером (Александра Головина). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за «Ростов»: Полоза, Бухарова.

Конечно, надо сказать и о тренере. Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая «Амкар». Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира», – сказал Эззатоллахи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»