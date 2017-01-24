Саид Абдулаев: «Совсем скоро у «Анжи» будут еще трансферы»

Новый генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев поделился впечатлениями от своего назначения. Также он рассказал о планах клуба на будущее.

«Эмоции от назначения только позитивные, ведь «Анжи» для меня не чужой клуб. Я 11 лет проработал в «Анжи». Начал тут свою профессиональную карьеру как юрист, затем работал исполнительным директором. Все это время находился рядом с футболом и был в курсе всех клубных событий. В этот зимний переходный период я исполнял обязанности генерального директора. Помогал и вникал в некоторые дела во время болезни Сергея Кораблева. Можно сказать, что к официальному назначению был готов и понимал, с чем я буду работать.

Когда президент клуба Осман Кадиев сделал мне предложение стать генеральным директором, не раздумывая, согласился. Мне импонирует эмоциональный настрой и заряд, который дает нам наш президент. Уверен, что мы поддержим Османа Гаирбековича и постараемся сделать выступление «Анжи» интересным.

Генеральный директор — это, прежде всего, координатор и модератор. Президент озвучил задачу, и нужно ек воплотить в жизнь. А она простая – собрать боеспособный коллектив, не только на поле, но и в кабинете. Мы уже подписали контракты с некоторыми интересными и яркими футболистами. Совсем скоро будут еще обновления. Понижение зарплат? Это не трагедия. Мы не отчаиваемся. То, что с «Анжи» происходит сейчас, – определенный этап развития клуба. Его нужно пройти достойно. За будущее мы не переживаем и смотрим вперед с позитивом», — сказал Абдулаев. Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»