Садио Мане продлит контракт с «Ливерпулем»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ливерпуль» приступил к переговорам со своим нападающим Садио Мане о продлении контракта. Действующее соглашение сенегальского форварда рассчитано до 2021 года.

«Ливерпуль» уже начал диалог с представителями 26-летнего футболиста и сделало выгодное предложение. Руководство клуба уверено в нахождении компромисса по новому контракту в ближайшее время, потому что сенегальца все устраивает в клубе и игрок не собирается сменять команду.

Садио Мане является игроком «Ливерпуля» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за 34 миллиона фунтов. В прошедшем игровом сезоне нападающий мерсисайдского клуба и сборной Сенегала забил 20 мячей во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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