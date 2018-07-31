Садио Мане продлит контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» приступил к переговорам со своим нападающим Садио Мане о продлении контракта. Действующее соглашение сенегальского форварда рассчитано до 2021 года.

«Ливерпуль» уже начал диалог с представителями 26-летнего футболиста и сделало выгодное предложение. Руководство клуба уверено в нахождении компромисса по новому контракту в ближайшее время, потому что сенегальца все устраивает в клубе и игрок не собирается сменять команду.

Садио Мане является игроком «Ливерпуля» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за 34 миллиона фунтов. В прошедшем игровом сезоне нападающий мерсисайдского клуба и сборной Сенегала забил 20 мячей во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph