Садио Мане: «Ливерпуль» может победить любой клуб в АПЛ и Европе»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос об уровне мерсисайдцев. Он выразил мнение, что «красные» способны победить любой клуб АПЛ.

«Я уверен, что мы можем победить любого соперника в английской Премьер-лиге и в Европе. Слишком рано говорить, что мы способны выиграть Лигу чемпионов, но мы здесь для того, чтобы сделать все возможное.

Мы по-прежнему считаем, что у нас хорошая защита. Вся команда должна взять на себя ответственность, потому что если мы забиваем больше голов, чем соперник, то победа никуда не денется. У нас нет проблем в обороне», — сказал Мане.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»