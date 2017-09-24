Садио Мане: «Ливерпуль» может победить любой клуб в АПЛ и Европе»

Автор: Владимир Шевелев 0

Садио Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос об уровне мерсисайдцев. Он выразил мнение, что «красные» способны победить любой клуб АПЛ.

«Я уверен, что мы можем победить любого соперника в английской Премьер-лиге и в Европе. Слишком рано говорить, что мы способны выиграть Лигу чемпионов, но мы здесь для того, чтобы сделать все возможное.

Мы по-прежнему считаем, что у нас хорошая защита. Вся команда должна взять на себя ответственность, потому что если мы забиваем больше голов, чем соперник, то победа никуда не денется. У нас нет проблем в обороне», — сказал Мане.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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