Маурицио Сарри намерен сохранить Виллиана в «Челси»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Виллиан необходим клубу. Он является важным игроком команды. 

«Виллиан должен остаться в клубе. Как и Педро, он является одним из наших ключевых футболистов. Хадсон-Одои также становится важным игроком. Когда Эден играет на позиции нападающего, нам необходимы вингеры, поэтому клубу нужны Педро, Хадсон-Одои и Виллиан. На данный момент Виллиан является нашим основополагающим игроком», — сказал итальянский специалист.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел за «Челси» 21 игру, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. «Синие» в чемпионате Англии занимают четвертое место с 47 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Челси»

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