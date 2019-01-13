Маурицио Сарри намерен сохранить Виллиана в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Виллиан необходим клубу. Он является важным игроком команды.

«Виллиан должен остаться в клубе. Как и Педро, он является одним из наших ключевых футболистов. Хадсон-Одои также становится важным игроком. Когда Эден играет на позиции нападающего, нам необходимы вингеры, поэтому клубу нужны Педро, Хадсон-Одои и Виллиан. На данный момент Виллиан является нашим основополагающим игроком», — сказал итальянский специалист.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел за «Челси» 21 игру, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. «Синие» в чемпионате Англии занимают четвертое место с 47 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Челси»