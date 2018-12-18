Стало известно, кто будет вместо Жозе Моуринью

Стало известно, кто будет работать с «Манчестер Юнайтед» после отставки Жозе Моуринью. Им оказался бывший игрок команды Майкл Кэррик.

Кэррик будет заменять португальского специалиста, пока клуб не назначит исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Предполагается, что это произойдет в течение 48 часов.

Ранее была информация, что 37-летний специалист будет работать с «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона, пока руководство клуба не найдет постоянного главного тренера.

Напомним, что Майкл Кэррик выступал за «красных дьяволов» с 2006 года по 2018 год. С этого сезона он вошел в тренерский штаб Моуринью в качестве ассистента.

Фото: GLobal Look Press

Источник: твиттер Sky Sports