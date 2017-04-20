С сезона 2018/19 в чемпионате Голландии введут систему видеоарбитров

Руководитель коллегии видеоарбитров Федерации футбола Голландии Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 в Ередивизии будет введена система повторов. Она будет применяться на всех матчах чемпионата страны.

«ФИФА дала добро на использование системы по всему миру. Это значит, до 2018 года будут проводиться тесты. До тех пор ничего не изменится, но тестов будет очень много. В следующем сезоне мы в Голландии будем задействовать систему на матчах Кубка. А с сезона-2018/19 – на всех матчах чемпионата.

На международном уровне видеоарбитры будут использоваться на юношеском чемпионате мира и Кубке конфедераций. После этого ФИФА и ИФАБ оценят работу системы», – рассказал ван дер Руст.

Фото: Global Look Press

Источник: NOS.nl

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»