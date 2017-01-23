С 27 февраля по 2 марта инспекция ФИФА проверит готовность стадионов к ЧМ-2018

ФИФА проверит ход подготовки российских арен к предстоящим крупным турнирам в ближайшее время. Об этом сообщили в самой организации.

«Очередной операционный тур ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет в период с 27 февраля по 2 марта. Конечно, будет проведена проверка готовности арен и к Кубку конфедераций. Четыре города-участика этого турнира будут оцениваться особенно строго», — заявил один из членов ФИФА.

Ранее стало известно, что оценивать стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге приедут в последние дни февраля. Напомним, мундиаль будет проводиться в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»