С 27 февраля по 2 марта инспекция ФИФА проверит готовность стадионов к ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

ФИФА проверит ход подготовки российских арен к предстоящим крупным турнирам в ближайшее время. Об этом сообщили в самой организации.

«Очередной операционный тур ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет в период с 27 февраля по 2 марта. Конечно, будет проведена проверка   готовности арен и к Кубку конфедераций. Четыре города-участика этого турнира будут оцениваться особенно строго», — заявил один из членов ФИФА.

Ранее стало известно, что оценивать стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге приедут в последние дни февраля. Напомним, мундиаль будет проводиться в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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Дмитрий Темников
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