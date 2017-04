Рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, есть пострадавший

Курьезный случай произошел в Дортмунде. Перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» в городе произошел взрыв.

На подъезде к стадиону около автобуса «шмелей» произошел взрыв. По некоторым данным, в транспортном средстве произошло сразу три взрыва. Сообщается, что от ранения осколком пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017