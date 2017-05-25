Курьезный случай произошел в Санкт-Петербурге. Рядом с недавно построенным стадионом «Санкт-Петербург Арена» была обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны.
Корабельная мина весом в 1605 килограммов была обезврежена группой разминирования. Данную «находку» нашли на Васильевском острове, а позже обезвредили на полигоне.
Сообщается, что вес взрывчатого вещества в мине — около 230 килограммов. Напомним, арена на Крестовском острове была официально открыта 22 апреля.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт
One thought on “Рядом с ареной в Санкт-Петербурге найден боезаряд 30-х годов прошлого века”
На разминирование из бюджету было выделено 16 млн. руб.