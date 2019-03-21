Руслан Нигматуллин: «В матче Бельгия — Россия забьют обе команды»

Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч первого тура группы I квалификации на Евро-2020 Бельгия — Россия. Экс-вратарь сборной России уверен, что обе команды забьют гол.



«Наконец-то мы дождались выступления сборной России. Конечно же, этот матч ожидается с большим интересом, он будет очень принципиальным для нашей команды. Безусловно, если вспоминать прошлые встречи этих соперников в 2014, 2002, 1986, где Бельгия неизменно побеждала, к сожалению, да, все печально-грустно. И очень хотелось бы взять реванш.

Последний раз команды встречались в 2017 году в товарищеском матче. Сыграли 3:3 – была боевая ничья.

Да, Бельгия — команда крепкая, успешно выступавшая на чемпионате мира в России. Достаточно далеко бельгийцы дошли. Но это и неудивительно, учитывая, какой состав звездный. То есть что ни игрок — то имя. А костяк команды играет в лучших клубах мира. Что у нас? У нас было несколько потерь. Прежде всего думаю, что Зобнин очень не помешал бы нынешней сборной. Но состав есть, есть кому играть. Сложно сказать, насколько можно рассчитывать на наш гол, учитывая голевую засуху Дзюбы и Смолова, а Чалова вряд ли мы увидим в основном составе. Возможно, увидим его уже вышедшим на замену.

Буду верить в то, что в этом матче обе команды смогут забить. Почему? Потому что я хочу, чтобы Россия забила. Вряд ли нам удастся не пропустить, учитывая силу бельгийцев. Но здесь внутри меня говорит болельщик. Понятно, что в силу того, что Бельгия играет дома, она фаворит, но ставлю на «обе забьют». Будем болеть. Желаю сборной России успешного выступления в этом матче», — сказал Нигматуллин.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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