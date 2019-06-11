Руслан Камболов перешел в «Краснодар», сборная Португалии заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Португалия

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 июня.

1. ЧЕ-2020. Квалификация. 10 июня. Результаты дня

2. «ПСЖ» предложил «МЮ» 67,5 миллионов евро за де Хеа

Об этом сообщают британские СМИ.

3. Константин Базелюк покинул ЦСКА

Контракт 26-летнего форварда с московским клубом истек, игрок стал свободным агентом.

4. Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Контракт рассчитан до лет 2021 года.

5. Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

Сборная Португалии стала первой командой, выигравшей этот турнир. 

Фото: Global Look Press

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