Руслан Камболов перешел в «Краснодар», сборная Португалии заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 июня.
1. ЧЕ-2020. Квалификация. 10 июня. Результаты дня
2. «ПСЖ» предложил «МЮ» 67,5 миллионов евро за де Хеа
Об этом сообщают британские СМИ.
3. Константин Базелюк покинул ЦСКА
Контракт 26-летнего форварда с московским клубом истек, игрок стал свободным агентом.
4. Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Контракт рассчитан до лет 2021 года.
5. Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций
Сборная Португалии стала первой командой, выигравшей этот турнир.
Фото: Global Look Press