Руководство «Тосно» пообещало выплатить долги к концу февраля

До конца февраля футболисты «Тосно» должны получить выплаты по задолженностям. Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В субботу футболисты команды, которые сейчас находятся на сборе в Турции, отказались играть контрольный матч с курским «Авангардом». Вратарь тосненцев Давид Юрченко сообщил, что команда не будет тренироваться до тех пор, пока не обсудит проблему с руководством.

Сегодня комментарии дал генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко: «Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие». При этом он уточнил, что задолженность по заработной плате имеется частично за ноябрь, а также за декабрь и январь.

«Я не могу обвинять игроков в этой ситуации. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать», — сказал Матюшенко.

Следующая товарищеская встреча тосненцев — с венгерским «Дебреценом» — запланирована на 9 февраля.

После 20 туров «Тосно» занимает 14-ю строчку в таблице РФПЛ.

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Источник: ТАСС

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