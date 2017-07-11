Руководство «Спартака» назначило на должность начальника команды экс-менеджера баскетбольного ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

В «Спартаке» случились кадровые перестановки. Новым начальником команды стал Василий Козловцев.

Стоит отметить, что до этого Козловцев работал на должности менеджера баскетбольного клуба ЦСКА. Ранее пост начальника красно-белых принадлежал Евгению Демину, но специалист покинул команду в июне этого года.

Московский «Спартак» откроет новый сезон 14 июля, где во встрече за Суперкубок России встретится с «Локомотивом». Игра первого тура РФПЛ пройдет 18 июля, соперником чемпионов страны станет «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РФПЛ

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