Руководство «Спартака» назначило на должность начальника команды экс-менеджера баскетбольного ЦСКА

В «Спартаке» случились кадровые перестановки. Новым начальником команды стал Василий Козловцев.

Стоит отметить, что до этого Козловцев работал на должности менеджера баскетбольного клуба ЦСКА. Ранее пост начальника красно-белых принадлежал Евгению Демину, но специалист покинул команду в июне этого года.

Московский «Спартак» откроет новый сезон 14 июля, где во встрече за Суперкубок России встретится с «Локомотивом». Игра первого тура РФПЛ пройдет 18 июля, соперником чемпионов страны станет «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФПЛ