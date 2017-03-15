Руководство шведского клуба «Эстер» решило наказывать игроков за симуляции

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Östers Idrottsförening

Футбольный клуб «Эстер» решил применять к своим игрокам меры, если те будут симулировать. Об этом сообщил директор шведского клуба Йохан Линдберг.

«Мы хотим быть значимыми, мы готовы выступать против своих игроков и лидеров. Мы верим, что как клуб имеем влияние, что наша работа окажет давление на другие клубы и федерации.

Мы пришли к этому не за одну ночь, но вдохновились игрой «Барселоны» с «ПСЖ». Хоть мы и живем в разных мирах, это не тот футбол, что нам интересен. Мы не хотим так побеждать.

Я уже многие годы об этом задумываюсь, почему за такое не дисквалифицируют и не штрафуют? Возьмите «Реал», который может выбрать любого игрока. Пепе – самая большая свинья в мире, почему он все еще играет? Он делает неправильные вещи, понижает стоимость бренда, это стоит клубу больших денег», – заявил Линдберг.

«Эстер» выступает во втором по силе дивизоне Швеции. Чемпионат страны начнется в первых числах апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: Aftonbladet

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Никита Пронин

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