Руководство «Реала» недовольно Лукой Модричем и может продать хорвата летом

Автор: Евгений Морозов 0

Лука Модрич

В «Реале» недовольны игрой хорватского полузащитника Луки Модрича. По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес опасается, что спад в игре 33-летнего хавбека связан с его возрастом.

Если до конца текущего сезона игрок не сможет вернуться на прежний уровень выступлений, руководство «Реала» будет готово рассмотреть вопрос о его продаже.

Контракт Модрича с клубом рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи в 24 играх за «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: OK Diario

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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