Руководство «МЮ» просит фанатов не исполнять песню о размере пениса Лукаку

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед». они обратились к руководству «Красных дьяволов» с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню про форварда Ромелу Лукаку.

«Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку», – приводиться в заявлении организации.

Болельщики «МЮ» в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0) исполнили такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»