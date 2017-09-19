Руководство «МЮ» просит фанатов не исполнять песню о размере пениса Лукаку

Автор: Владимир Шевелев 0

Ромелу Лукаку

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к «Манчестер Юнайтед». они обратились к руководству «Красных дьяволов» с просьбой запретить фанатам клуба исполнять песню про форварда Ромелу Лукаку.

«Текст песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. Расистские стереотипы неприемлемы в футболе или обществе в целом, независимо от намерения выразить поддержку игроку», – приводиться в заявлении организации.

Болельщики «МЮ» в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0) исполнили такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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