Руководство «Милана» может продлить контракт с Дженнаро Гаттузо до 2020 года

Автор: Евгений Морозов 0

Дженнаро Гаттузо

Милан» может сохранить тренера Дженнаро Гаттузо на его посту. Об этом сообщают в клубе.

Руководители «россонери» довольны прогрессом команды под руководством Гаттузо и раздумывают над тем, чтобы предложить ему продлить контракт до 2020 года.

Гаттузо возглавил команду 27 ноября. Под его руководством «Милан» провел 14 матчей во всех турнирах, в которых одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и трижды проиграл.

Беспроигрышная серия «Милана» на данный момент насчитывает 8 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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