Руководство «Кубани» рассчитывает в ближайшее время начать выплату долгов

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал обращение футболистов команды к вышестоящим инстанциям. Руководство клуба рассчитывает, что ситуация с долгами разрешится в ближайшее время.

В письме игроки команды обратились к президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву сообщили, что клубом на протяжении семи месяцев не выплачивается зарплата.

«Работа по разрешению ситуации ведется. О проблемах все в курсе. Не могу сказать, когда начнутся выплаты. Мы работаем, рассчитываем, что в ближайшее время.

Футболисты пригрозили обращением в палату по разрешению споров РФС и расторжением контрактов, но мы на связи с футболистами, думаю, до этого не дойдет. В команде рабочая обстановка, все трудятся хорошо. Главный тренер положительно отзывается о ребятах», — заявил Геннадий Крапивка.

После 24 сыгранных туров «Кубань» занимает в ФНЛ 14 место, имея в своем активе 28 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс