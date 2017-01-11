Руководство «Галатасарая» наложило вето на возможный трансфер Николаса Ломбертса

«Галатасарай» отказался от приобретения центрального защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Как стало известно, все дело в возрасте бельгийца.

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс не продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». Причиной такого решения в турецком клубе называют возраст игрока, которому 20 марта исполнится 32 года.

В декабре Ломбертс попросил руководство «Зенита» отпустить его в другой клуб из-за недостатка игровой практики и главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не стал чинить препятствий бельгийцу.

Стоит отметить, что турецкий клуб был готов приобрести 31-летнего футболиста еще прошлым летом, но «Зенит» отказался продавать Ломбертса.

Помимо Турции у Ломбертса были варианты на родине, где интерес к нему проявляли «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

Защитник играет за петербургский клуб с 2007 года и провел в составе команды 285 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Futbol Arena