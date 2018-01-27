Руководство «Челси» отказалось от предложения снять фильм про жизнь внутри команды

Американская компания Netflix предложила «Челси» снять фильм про внутрикомандную жизнь. Но лондонцы отклонили данное предложение.

Сообщается, что сделка должна была стать многомиллионной. Однако владелец «синих» Роман Абрамович заявил, что не станет нарушать конфиденциальность своего коллектива.

Как известно, «Манчестер Сити» получил после подобных съемок от компании Amazon Prime 10 млн фунтов. Работники Netflix же делали 4-серийный фильм о жизни «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: The Times