Руководство «Анжи» приняло решение возродить «Анжи-2»

В «Анжи» принято решение о возрождении команды «Анжи-2. В разное время клуб выступал в низших лигах чемпионата России.

«Анжи» на своем сайте объявил о создании фарм-клуба «Анжи-2», который будет выступать в третьем дивизионе в зоне ЮФО-СКФО. Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под руководством которого игроки уже начали подготовку к сезону. После первого этапа сборов, «Анжи-2» отправится в Крым для участия на международном турнире.

Главной задачей новой команды называется подготовка молодых футболистов. Игроки проведут свой первый контрольный матч 26 января, соперником станет клуб второго дивизиона «Легион Динамо». Фарм-клуб «Анжи» существовал с 1991 по 2008 год, а затем провел один сезон-2014/15.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Анжи»