«Рубин» предложил своим болельщикам расселить игроков

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

«Рубин» предложил своим болельщикам оригинальное развлечение. Расселить футболистов на сборах команды в ОАЭ.

На сайте «Рубина» опубликована онлайн-игра «Рассели футболистов». В ней пользователям предлагается определить, кто из игроков команды с кем живет на сборах. Каждый футболист представлен в виде фотографии на большой доске для заметок. В случае удачного объединения портреты исчезают, а в случае ошибки либо не соединяются вовсе, либо скрепляются скотчем, который нужно разорвать дополнительным кликом. Также у каждой фотографии есть кнопка информации, с помощью которой можно узнать фамилию игрока.

Как подсказывают разработчики, легче начать с одноместных номеров. А «Рубин» предлагает засекать время прохождения игры и делиться им в социальных сетях. К сожалению, автоматического учета рекордов не предусмотрено. Но в любом случае, это хорошее развлечение и отличный способ лучше познакомиться с составом команды.

 

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Рубин»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев: «Самое сложное — обороняться против «Локомотива»

РУБИн

Премьер-лига. 20-й тур. «Рубин» уверенно побеждает дома «СКА-Хабаровск»

Мвила

Янн М’Вила в ближайшее время перейдет в «Сент-Этьен» бесплатно

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 