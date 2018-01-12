«Рубин» предложил своим болельщикам расселить игроков

«Рубин» предложил своим болельщикам оригинальное развлечение. Расселить футболистов на сборах команды в ОАЭ.

На сайте «Рубина» опубликована онлайн-игра «Рассели футболистов». В ней пользователям предлагается определить, кто из игроков команды с кем живет на сборах. Каждый футболист представлен в виде фотографии на большой доске для заметок. В случае удачного объединения портреты исчезают, а в случае ошибки либо не соединяются вовсе, либо скрепляются скотчем, который нужно разорвать дополнительным кликом. Также у каждой фотографии есть кнопка информации, с помощью которой можно узнать фамилию игрока.

Как подсказывают разработчики, легче начать с одноместных номеров. А «Рубин» предлагает засекать время прохождения игры и делиться им в социальных сетях. К сожалению, автоматического учета рекордов не предусмотрено. Но в любом случае, это хорошее развлечение и отличный способ лучше познакомиться с составом команды.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Рубин»



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