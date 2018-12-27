«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Спартака» Владислава Пантелеева

Молодой футболист является воспитанником «красно-белых». Его контракт с казанским клубом рассчитан на 3,5 года.

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о переходе из московского «Спартака» полузащитника Владислава Пантелеева.

С 22-летним воспитанником красно-белых заключено соглашение на три с половиной сезона – до лета 2022 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 8.

В нынешнем сезоне Пантелеев выступал в составе «Спартака-2», принимающего участие в первенстве ФНЛ. В 20 матчах первенства хавбек записал на свой счет 10 голов, три из которых забил с пенальти. За главную команду московского клуба Владислав успел провести две встречи. Также он успел поиграть за юношеские и молодежные сборные России.

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 25 очков. «Спартак» (28) располагается на четвертой строке турнирной таблицы.

Фото: оф. сайт ФК «Рубин»

Источник: оф. сайт ФК «Рубин»