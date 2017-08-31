«Рубин» объявил о переходе 19-летнего иранского хавбека

Автор: Владимир Шевелев 0

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«Рубин» укрепляет среднюю линию. Казанцы заключили соглашение с 19-летним иранским полузащитником Резой Шекари.

Условия контракта не разглашаются. В российской команде молодой хавбек будет выступать под 77-м номером.

Шекари родился 31 мая 1998 года в Тегеране. Выступает на позиции атакующего и центрального полузащитника. Игрок молодежной сборной Ирана. В составе иранского клуба «Зоб Ахан», за который выступал с 2015 по 2017 год, сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка Ирана в сезоне-2015/16.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Рубин»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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