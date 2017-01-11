«Рубин» может арендовать Эммануэля Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Рубине». Нигерийский форвард может быть арендован казанской командой на шесть месяцев, при этом она будет выплачивать ему зарплату.

Также отмечается, что «Рубин» сможет воспользоваться опцией в контракте, позволяющей выкупить 29-летнего футболиста за € 5 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что Эменике прибыл в Москву для переговоров со «Спартаком», за который он выступал с 2011 по 2013 года. Также была информация об интересе к форварду со стороны «Локомотива» и «Сандерленда».

Напомним, что в нынешнем сезоне Эменике принял участие в 20 официальных матчах за «Фенербахче», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт нигерийца с турецким клубом действует до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Geripas