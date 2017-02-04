«Рубин», «Краснодар» и «Зенит» намерены приобрести Алексея Миранчука

Алексей Миранчук уже точно покинет «Локомотив». На данный момент клуб получил три предложения по трансферу полузащитника.

По имеющейся информации, «Локомотив» получил предложения от «Рубина», «Краснодара» и «Зенита». Казанцы предложили 5 миллионов евро, краснодарцы – 6 миллионов, петербуржцы – чуть больше 5 миллионов.

При этом сторона игрока договорилась с «Рубином» по выплате подъемных, «Зенит» и «Краснодар» не готовы повторять эти условия. При этом существует вариант, при котором казанцы повысят предложение, поскольку Миранчук и его агенты заинтересованы в переходе именно в «Рубин».

Скорее всего, Миранчук останется с «Локомотивом» до конца второго сбора, а на третий уже не полетит.

Кроме того, по имеющейся информации, Миранчуку грозит дисквалификация на срок от одного до трех месяцев, если он расторгнет контракт с «Локомотивом», поэтому более вероятен уход футболиста за компенсацию.

Контракт 21-летнего полузащитника с «железнодорожниками» истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак» или казанский «Рубин». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс