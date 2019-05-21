«Рубин» и «Анжи» поделили очки, Фернандо Льоренте покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 мая.

1. «Рубин» и «Анжи» поделили очки

Премьер-лига. 29-й тур.

2. «Аякс» приобрел аргентинского защитника Лисандро Мартинеса

Игрок перешел клуба из клуба «Дефенса и Хустисия».

3. «Краснодар» объявил о переходе Кайо Панталеао

Опорный полузащитник португальского «Санта-Клара» заключил контракт на 5 лет.

4. Голкипер «Арсенала» Левашов перешел в «Спартак» за миллион евро

Контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет.

5. Фернандо Льоренте покинет «Тоттенхэм»

Испанский футболист выступал за лондонский клуб с 2017 года.

Фото: Global Look Press

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