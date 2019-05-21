«Рубин» и «Анжи» поделили очки, Фернандо Льоренте покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 мая.
1. «Рубин» и «Анжи» поделили очки
Премьер-лига. 29-й тур.
2. «Аякс» приобрел аргентинского защитника Лисандро Мартинеса
Игрок перешел клуба из клуба «Дефенса и Хустисия».
3. «Краснодар» объявил о переходе Кайо Панталеао
Опорный полузащитник португальского «Санта-Клара» заключил контракт на 5 лет.
4. Голкипер «Арсенала» Левашов перешел в «Спартак» за миллион евро
Контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет.
5. Фернандо Льоренте покинет «Тоттенхэм»
Испанский футболист выступал за лондонский клуб с 2017 года.
Фото: Global Look Press