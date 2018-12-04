РПЛ не будет уменьшать количество команд-участниц

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не планирует уменьшение числа участников. При этом руководитель признался, что подобные мысли были.

«Мы знаем, что для достойного выступления в РПЛ нужен миллиард рублей. Чтобы просто существовать – минимум 750 миллионов. Мысли об уменьшении числа клубов Премьер-лиги уже были, но этого не произойдет», – сказал Прядкин.

В последний раз количество клубов-участников чемпионата России сокращалось в сезоне-1998 – с 18-ти до 16-ти.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»