Розыгрыш книги «Лионель Месси. Фанатская энциклопедия». Что ты знаешь о звезде?

Еженедельник «Футбол» совместно с издательством «Э» начинает цикл розыгрышей новых книг о футболе, вышедших в свет в этом году. Первой в списке будет книга «Лионель Месси. Фанатская энциклопедия».

«Лионель Месси. Фанатская энциклопедия» – это путешествие по жизни великого игрока. Краткий и в то же время максимально информативный экскурс для тех, кто всегда хотел узнать больше о легендарном аргентинце – от его первого удара по мячу в Росарио до лучших трофеев мира, «Золотого мяча» и звания победителя Лиги чемпионов.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо ответить на три вопроса о Лионеле Месси. Правильные ответы, а также свои контактные данные нужно прислать нам по адресу info@footballmagazine.ru с пометкой «розыгрыш книги о Месси». Победитель будет определен случайным образом среди читателей, приславших правильные ответы. Итоги будут подведены 18 сентября.

Внимание! Получить приз можно будет ТОЛЬКО в редакции Еженедельника «Футбол» по адресу: г. Москва, улица Полковая, дом 3. (м. Марьина Роща).

1. В Аргентине не так давно увековечили имя Лионеля Месси. Каким образом это было сделано?

А). Назвали его именем главный университет страны. Б). Открыли станцию метро имени Лео. В). Начал свое существование футбольный клуб под именем Месси.

2. Будучи уже известной личностью, Месси единственный раз попросил автограф. Кем был этот человек?

А). Папа Римский Франциск. Б). Бейонсе. В). Роджер Федерер.

3. Лео Месси даже сумел оставить след в испанском языке. Каким образом?

А). Аргентинский игрок удостоился собственного слова в испанском словаре. Б). Месси защитил магистерскую диссертацию на тему испанского языка. В). Лео, вдобавок ко всему, пишет стихи.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1