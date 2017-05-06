Розелла Сенси: «Должность президента «Ромы» стоит отдать Франческо Тотти»

Бывший президент «Ромы» Розелла Сенси прокомментировала заявление руководства клуба о том, что капитан команды Франческо Тотти летом завершит карьеру. Синьору Сенси возмутило, что Ческо получит только должность директора клуба.

«Я в шоке, что «Рома» так обходится с Тотти. Он символ клуба, ни в одном другом клубе мира нет человека, сравнимого с ним. Все это идет от того, что в «Роме» нет фигуры президента, так как Джеймс Паллотта далеко в Америке. Он должен чаще быть с командой. Если Паллотта не в состоянии быть президентом «Ромы», ему стоит отдать эту должность Тотти», – заявила Сенси.

В текущем сезоне Франческо Тотти провел за «Рому» 15 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»