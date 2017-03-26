«Ротор» разгромил «Афипс» в 20-м туре ПФЛ

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Ротор» одержал крупную гостевую победу. Со счетом 1:3 был обыгран «Афипс».

Центральная встреча в зоне «Юг» между «Афипсом» и «Ротором» закончилась довольно неожиданно. Гости забили быстрый гол уже на 9-й минуте. Игра проходила под диктовку гостей, и только самой концовке хозяева смогли отыграть один мяч.

Эта победа позволила «Ротору» сильнее закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Прямая видеотрансляция этой игры велась на нашем сайте. Смотрите матчи ПФЛ на ftbl.ru.

Фото: ФК «Ротор»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

РФПЛ. Анжи и Кубань голов не забили

Видар Кьяртанссон

«Зенит» планирует заплатить 9 миллионов евро за игрока сборной Исландии

Никита Симонян сравнил Лодыгина с Яшиным

Добавить комментарий

Войти с помощью: 