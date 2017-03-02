«Ростову» предложили 170 тысяч рублей за то, чтобы ребенок вывел Ибрагимовича на поле

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что в клуб поступил странный звонок от болельщика. Он  хотел, чтобы его сын вышел на поле в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы вместе с Златаном Ибрагимовичем.

«Вчера позвонил незнакомый человек, предложил 170 тысяч рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», — написал Бодылевский в твиттере.

 

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Ивана Бодылевского

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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