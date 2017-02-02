«Ростов» хочет приобрести полузащитника «Твенте»

«Ростов» хочет купить полузащитника «Твенте» Камохело Мокоджо. Данный трансфер состоится, если «ростовчане» продадут Кристиана Нобоа.

Сообщается, что «Ростов» уже имеет договоренность с «Твенте» о трансфере Мокоджо. Но, этот трансфер не произойдет, если «ростовчане» не сумеют продать Кристиана Нобоа, так как средств сейчас не хватает.

В текущем сезоне чемпионата Голландии Мокоджо провел 19 игр. Один гол и две голевых передачи записал на свой счет африканский полузащитник. «Твенте» находится на восьмом месте с 30-ю очками. Лидер чемпионата «Фейеноорд» имеет 51 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС