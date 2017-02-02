«Ростов» внес Марко Девича и Кристиана Нобоа в заявку на плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы. Бывший форвард «Рубина» Марко Девич и полузащитник Кристиан Нобоа включены в число 22 футболистов.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев;

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас;

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко;

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.

Напоминаем, что в трансфере Кристиана Нобоа был заинтересован «Зенит».

В 1/16 финала турнира «Ростов» сыграет с пражской «Спартой». Первая встреча пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ростова»