«Ростов» внес Марко Девича и Кристиана Нобоа в заявку на плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы. Бывший форвард «Рубина» Марко Девич и полузащитник Кристиан Нобоа включены в число 22 футболистов.
Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев;
Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас;
Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко;
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.
Напоминаем, что в трансфере Кристиана Нобоа был заинтересован «Зенит».
В 1/16 финала турнира «Ростов» сыграет с пражской «Спартой». Первая встреча пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ростова»