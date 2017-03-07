Ростов увидит Златана Ибрагимовича и Поля Погба

«Манчестер Юнайтед» отправился в Россию не в полном составе на матч 1/8 финала Лиги Европы. Главный бомбардир в истории «МЮ» Уэйн Руни не полетел с командой.

7 марта «Манкунианцы» вылетели в Ростов-на-Дону на матч против «Ростова». В заявке «красных дьяволов» отсутствуют защитник Люк Шоу, полузащитник Бастиан Швайнштайгер и нападающий Уэйн Руни.

Заявка «Манчестера»:

Вратари: Давид де Хеа, Ромеро, О’Хара;

Защитники: Валенсия, Блинд, Смоллинг, Джоунс, Дармиан, Янг, Рохо;

Полузащитники: Кэррик, Эррера, Погба, Феллаини, Мата, Лингард, Мхитарян;

Нападающие: Рэшфорд, Ибрагимович.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21:00 по мск.

Дьяволы в деталях. За счет чего «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед»

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»