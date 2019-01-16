«Ростов» требует у «Зенита» 6 млн евро за Дмитрия Скопинцева

«Зенит» ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере полузащитника Дмитрия Скопинцева. Ростовчане хотят получить от петербургского клуба 6 миллионов евро за россиянина.

Если клубы не согласуют условия сделки, 21-летний футболист останется в «Ростове» до конца сезона.

Скопинцев перешел в стан желто-синих из «Балтики» в начале прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Ростов» 18 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Контракт Скопинцева рассчитан до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24