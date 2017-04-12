«Ростов» прекратил сотрудничество с тремя спонсорами

Из списка спонсоров «Ростова» в связи с полным истечением сроков контрактов удалены компании «Группа Агроком», завод «Тавр» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

У ростовской команды на данный момент осталось лишь два официальных спонсора – Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный торговец моторным топливом «Омнитрейд», соглашение с которым заканчивается в мае. Не исключено, что компания не станет продлевать сотрудничество. По словам пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского, у команды сейчас нет титульного спонсора.

В середине марта правительство Ростовской области заявило об имеющейся финансовой задолженности «Ростова» в размере 360 миллионов рублей. Из них 250 миллионов – налоги на фонд оплаты труда, а 110 миллионов – премиальные основному составу игроков. Указанные долги планируется погасить до конца апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсантъ-Юг»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»