«Ростов» прекратил сотрудничество с тремя спонсорами

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Ростов

Из списка спонсоров «Ростова» в связи с полным истечением сроков контрактов удалены компании «Группа Агроком», завод «Тавр» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

У ростовской команды на данный момент осталось лишь два официальных спонсора – Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный торговец моторным топливом «Омнитрейд», соглашение с которым заканчивается в мае. Не исключено, что компания не станет продлевать сотрудничество. По словам пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского, у команды сейчас нет титульного спонсора.

В середине марта правительство Ростовской области заявило об имеющейся финансовой задолженности «Ростова» в размере 360 миллионов рублей. Из них 250 миллионов – налоги на фонд оплаты труда, а 110 миллионов – премиальные основному составу игроков. Указанные долги планируется погасить до конца апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсантъ-Юг»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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