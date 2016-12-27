«Ростов» получил от УЕФА все призовые за участие в Лиге чемпионов и выплатил все долги по зарплатам

Футбольный клуб «Ростов» получил от УЕФА все призовые за участие в Лиге чемпионов 2016/2017, кроме двух млн евро. Об этом рассказал замгубернатора Игорь Гуськов.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов.

От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова источник.

Известно, что основную часть суммы – 12,7 млн евро – дончане получат за игру в групповой стадии турнира. 2 млн евро команде принесла победа над «Аяксом» в четвертом раунде квалификации.

1,5 млн евро стоила домашняя победа над «Баварией» (3:2), еще по 500 тысяч дончанам заплатят за две ничьи с ПСВ (2:2 дома и 0:0 в гостях). По предварительным данным, еще около 4 млн евро желто-синие заработают за телетрансляцию матчей группового этапа.

Ранее Гуськов рассказал, что игроки получат 30% от суммы, заработанной в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: 161.ru