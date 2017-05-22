«Ростов» пока не предложил контракт Кристиану Нобоа

Кристиан Нобоа пока не знает, продолжит ли карьеру в «Ростове». Об этом заявил сам футболист.

«Пока ничего не могу сказать, так как «Ростов» не предлагал мне новый контракт. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты», — сказал Нобоа.

«Ростов» уступил в последнее матче «Оренбургу» и не попал в Лигу Европы на следующий сезон. Эквадорский полузащитник забил три гола и отдал две голевые передачи в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс