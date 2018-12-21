«Ростов» не сможет подписывать новых игроков до погашения долга перед Евгением Макеевым

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела жалобу защитника «Сочи» Евгения Макеева на «Ростов». Южане досрочно разорвали трудовой договор с футболистом, но не выплатили ему компенсацию.

«Применить к АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Макеевым Е.В.», – гласит решение Палаты.

Фото: ФК «Ростов»

Источник: РФС