«Ростов» интересуется бразильским полузащитником «Партизана» Эвертоном Луисом

Бразильский полузащитник белградского «Партизана» Эвертон Луис попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы клубы ОАЭ, Польши, Китая, Турции и России.

Среди российских команд называется «Ростов». Также упоминается и итальянский «Дженоа». В случае хорошего предложения «Партизан» готов расстаться с игроком.

Эвертон выступает за белградский клуб с 2016 года, куда он перешел из швейцарского «Санкт-Галлена». В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел 14 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Спортски журнал