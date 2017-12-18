«Ростов» интересуется бразильским полузащитником «Партизана» Эвертоном Луисом

Автор: Евгений Морозов 0

Бразильский полузащитник белградского «Партизана» Эвертон Луис попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы клубы ОАЭ, Польши, Китая, Турции и России.

Среди российских команд называется «Ростов». Также упоминается и итальянский «Дженоа». В случае хорошего предложения «Партизан» готов расстаться с игроком.

Эвертон выступает за белградский клуб с 2016 года, куда он перешел из швейцарского «Санкт-Галлена». В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел 14 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Спортски журнал

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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