«Ростов» и Марко Девич согласовали условия контракта

Футбольный клуб «Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Отметим, что в декабре «Рубин» решил не продлевать контракт с нападающим и он стал свободным агентом.

По сообщениям СМИ, соглашение украинского форварда будет рассчитано до конца сезона.

Девич выступал за казанский «Рубин» 4 сезона. За это время нападающий забил 11 мячей и 5 раз ассистировал партнерам по команде.

С 2005 года 33-летний нападающий выступал за харьковский «Металлист» и «Шахтер». В Сборной Украины Девич играл с 2008 по 2014 год. Отметим, что в отборочном матче чемпионата мира-2014 между Сан-Марино и Украиной, форвард забил три гола, став первым игроком в истории украинской национальной команды, отличившийся хет-триком.

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Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: ТАСС