Россияне выбрали лучших игроков сборной на КК-2017

ВЦИОМ провел опрос на тему Кубка Конфедераций среди россиян. 27 и 28 июня по поводу сборной России высказались 1200 респондентов.



Россиянам предстояло выбрать лучшего игрока национальной сборной на Кубке Конфедераций. На первом месте оказался голкипер Игорь Акинфеев, за которого было отдано 12% голосов. Вторая позиция досталась Федору Смолову (5%), а третья – удаленному в матче со сборной Мексики Юрию Жиркову (4%).

На Кубке Конфедераций сборная России выступала в группе А. В первом матче россияне обыграли Новую Зеландию (2:0), а затем дважды проиграли: Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт