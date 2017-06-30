Россияне выбрали лучших игроков сборной на КК-2017

Автор: Алена Груздева 0

сборная России

ВЦИОМ провел опрос на тему Кубка Конфедераций среди россиян. 27 и 28 июня по поводу сборной России высказались 1200 респондентов.

Россиянам предстояло выбрать лучшего игрока национальной сборной на Кубке Конфедераций. На первом месте оказался голкипер Игорь Акинфеев, за которого было отдано 12% голосов. Вторая позиция досталась Федору Смолову (5%), а третья – удаленному в матче со сборной Мексики Юрию Жиркову  (4%).

На Кубке Конфедераций сборная России выступала в группе А. В первом матче россияне обыграли Новую Зеландию (2:0), а затем дважды проиграли: Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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