Россия выиграла у Канады на Кубке Первого канала, Марек Гамшик сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Россия - Канада

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 декабря.

1. Хоккей. Сборная России расколдовала Канаду

На Кубке Первого канала российская команда одержала первую победу над канадцами под руководством Олега Знарка.

2. Марек Гамшик повторил рекорд Диего Марадоны по голам за «Наполи»

Мяч, забитый словаком в матче с «Торино», стал для него 115-м в футболке неаполитанского клуба.

3. Карло Анчелотти может вернуться в «Челси» в феврале

Нынешний тренер «Челси» Антонио Конте может быть отправлен в отставку из-за споров с руководством относительно трансферной политики клуба.

4. Клуб из Перу предложил контракт Андреа Пирло

Перуанцы хотят, чтобы Пирло, завершивший карьеру в ноябре, подписал договор сроком на один матч.

5. «Манчестер Юнайтед» нацелился на Матео Ковачича

На покупке хорвата настаивает лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

6. Стадион в Калининграде могут открыть матчем «Балтика» – «Шальке-04»

Если переговоры увенчаются успехом, первая игра на новой арене состоится в марте 2018 года.

 

Фото: Инстаграм Федерации хоккея России

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