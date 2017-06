Россия в борьбе за «плей-офф» Кубка конфедераций. Онлайн дня

Сегодня в Казани состоится решающий матч на Кубке Конфедраций для сборной России, где она встретится со сборной Мексики. Для выхода из группы нашим игрокам необходима победа (или ничья, в случае если Новая Зеландия обыграет Португалию). Еженедельник «Футбол» будет следить за всеми событиями, связанными с решающим для России поединком и приглашает Вас присоединиться к нашему онлайну.

12:50 — Сборная России пригласила на тренировку болельщика-инвалида и подарила ему мяч с автографами.

Национальная сборная России провела предыгровую тренировку на стадионе «Казань Арена». Команда в течение часа готовилась на газоне, где завтра ей предстоит провести решающий матч группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Мексики. Большинство раскладов говорят о том, что только победа оставляет шанс подопечным Станислава Черчесова на выход в полуфинал турнира. Тренировку посетило все руководство РФС, включая президента Виталия Мутко, вице-президента, президента РФПЛ Сергея Прядкина и генерального директора Александра Алаева.

Занятие было интересно еще и тем, что по приглашению сборной на нем побывал двадцатилетний казанский болельщик, инвалид (детский церебральный паралич) Дмитрий Корчагин. Он наблюдал за тренировкой своих кумиров с первой и до последней минуты. Затем внимание глубоко эрудированному и образованному поклоннику футбола уделил Виталий Мутко, их беседа продолжалась около тридцати минут. Ну а после занятия к мечтающему стать футбольным менеджером Диме подошли главный тренер Станислав Черчесов, представители тренерского штаба и все до одного футболисты сборной — они расписались на подарочном футбольном мяче, сделали фото и в экспресс-режиме ответили на его вопросы. (с) РФС

12:20 — А вы вообще за Россию болеете?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

«Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит.

В сборной России всегда присутствует энтузиазм. Они постараются хорошо сыграть. Кроме того, хорошо идет подготовка к чемпионату мира. Построено много красивых и нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Те, кто придут на стадионы, могут быть уверены, что они в безопасности» (с) La Gazzetta Dello Sport

12:00 — Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменениях в команде, произошедших после Евро-2016.

«Думаю, что мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма. Мы многое поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной.

Болельщики это замечают, и даже после матча с португальцами они нас поддержали. Симпатия к нам есть. С нас требуют побеждать, как и во всех остальных странах.

Наша задача в следующих матчах не только подтверждать свой уровень и командный дух, на больших турнирах надо иметь его более высокого качества.

Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом, – продолжил Черчесов. – Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Единственное, что мы точно знаем – состав в 23 футболиста», — заключил главный тренер сборной России. (с) «Р-Спорт»

«Мы встретились после конференции. Он ждал, сидел. Я его поздравил, мы сделали фото и разошлись. А что здесь странного? Он что, инопланетянин?»

Cherchesov — "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word…" pic.twitter.com/N71Q1YVBFd

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) June 22, 2017