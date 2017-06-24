Россия в борьбе за «плей-офф» Кубка конфедераций. Онлайн дня

Сегодня в Казани состоится решающий матч на Кубке Конфедраций для сборной России, где она встретится со сборной Мексики. Для выхода из группы нашим игрокам необходима победа (или ничья, в случае если Новая Зеландия обыграет Португалию). Еженедельник «Футбол» будет следить за всеми событиями, связанными с решающим для России поединком и приглашает Вас присоединиться к нашему онлайну.

12:50 — Сборная России пригласила на тренировку болельщика-инвалида и подарила ему мяч с автографами.

Национальная сборная России провела предыгровую тренировку на стадионе «Казань Арена». Команда в течение часа готовилась на газоне, где завтра ей предстоит провести решающий матч группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Мексики. Большинство раскладов говорят о том, что только победа оставляет шанс подопечным Станислава Черчесова на выход в полуфинал турнира. Тренировку посетило все руководство РФС, включая президента Виталия Мутко, вице-президента, президента РФПЛ Сергея Прядкина и генерального директора Александра Алаева.

Занятие было интересно еще и тем, что по приглашению сборной на нем побывал двадцатилетний казанский болельщик, инвалид (детский церебральный паралич) Дмитрий Корчагин. Он наблюдал за тренировкой своих кумиров с первой и до последней минуты. Затем внимание глубоко эрудированному и образованному поклоннику футбола уделил Виталий Мутко, их беседа продолжалась около тридцати минут. Ну а после занятия к мечтающему стать футбольным менеджером Диме подошли главный тренер Станислав Черчесов, представители тренерского штаба и все до одного футболисты сборной — они расписались на подарочном футбольном мяче, сделали фото и в экспресс-режиме ответили на его вопросы. (с) РФС

12:20 — А вы вообще за Россию болеете?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

«Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит.

В сборной России всегда присутствует энтузиазм. Они постараются хорошо сыграть. Кроме того, хорошо идет подготовка к чемпионату мира. Построено много красивых и нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Те, кто придут на стадионы, могут быть уверены, что они в безопасности» (с) La Gazzetta Dello Sport

12:00 — Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменениях в команде, произошедших после Евро-2016.

«Думаю, что мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма. Мы многое поменяли в команде в плане состава, ведения игры, отношения к сборной.

Болельщики это замечают, и даже после матча с португальцами они нас поддержали. Симпатия к нам есть. С нас требуют побеждать, как и во всех остальных странах.

Наша задача в следующих матчах не только подтверждать свой уровень и командный дух, на больших турнирах надо иметь его более высокого качества.

Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом, – продолжил Черчесов. – Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Единственное, что мы точно знаем – состав в 23 футболиста», — заключил главный тренер сборной России. (с) «Р-Спорт»

«Мы встретились после конференции. Он ждал, сидел. Я его поздравил, мы сделали фото и разошлись. А что здесь странного? Он что, инопланетянин?»

Cherchesov — "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word…" pic.twitter.com/N71Q1YVBFd — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) June 22, 2017

11:45 — Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Кубка конфедераций против России.

«Вся команда находится в оптимистичном состоянии, все довольны, настроены с оптимизмом. Ждем замечательной игры завтра, постараемся обеспечить выход из группы. К сожалению, Карлос Сальседо получил травму, Эктор Морено тоже готов не на 100%.

Но мы можем не беспокоиться – мы всегда учитываем эти факторы, поэтому во втором матче прибегли к ротации, чтобы уберечься от возможных травм. Мы не сверхлюди, но наша команда имеет все возможности добиться результата. Мы уже довольны тем, что здесь показали, и 8-9 игроков сейчас набрали очень сильную форму. Работаем, основываясь на доверии, и желаем добиваться хороших результатов, что и делаем на данном этапе.

Мы наблюдали, как играла Россия, видели их товарищеский матч с Чили. Это команда, которая основное внимание уделяет игре в обороне с тремя центральными защитниками, хорошо играет на втором этаже, очень сильная. У нее качественные фланговые игроки. Технические способности Головина, Жиркова очень хороши.

Эта команда все 90 минут действует на хорошем уровне практически всегда. Она умеет переходить из обороны в атаку, может выиграть у любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного сценария игры. Было бы здорово выступать на равных с такой командой», – сказал Осорио. (с) Чемпионат.com

11:30 — Криштиану Роналду делится своими успехами в игре против лучшей защиты Кубка конфедерации.

⚽️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 22, 2017 at 4:15am PDT

11:15 — Валерий Карпин — о том, почему между сборной России и Португалии на столько большая пропасть: «Все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — «почему мы никого не знаем из вашей сборной?» Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть». (с) «Матч ТВ»

11:00 — Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев также высказался в преддверии заключительного матча: «Больше всего меня перед нашим главным матчем на турнире расстраивает вот что. Послушайте, что заявляют футболисты и тренеры Мексики. «Порвем этих русских!», «У них шансов нет!», «Наша задача – выиграть Кубок конфедераций!». Ясно, что люди настроены по-боевому. Думаю, эти слова должны в хорошем смысле задеть и мотивировать наших игроков. И ни в коем случае не надо обращать внимание на заявления руководства РФС о том, что задача – «популяризировать футбол вне зависимости от результата». Как говорится, почувствуйте разницу в постановке задач сами». (с) «Спорт-Экспресс»

10:35 — А телекомментатор Геннадий Орлов не понимает, почему все так хвалят Федора Смолова: «Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля. Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие… Ты должен себя проявить. И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую… ну не тактику (смеется). Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя.

Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из «Краснодара», Полоз из «Ростова», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?» – задался вопросом Геннадий Орлов. (с) Радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге»

10:15 — Статистика, которая должна вас утешить. Игорь Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров.

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев лидирует по показателю отраженных ударов на Кубке конфедераций после двух туров. Процент отраженных ударов 31-летнего вратаря после двух матчей составил 88%, на втором месте – новозеландец Стефан Маринович (79%). По числу отраженных ударов Акинфеев на втором месте (7). Больше только у Мариновича (15). (с) InStat Football

10:00 — Дмитрий Комбаров, вспоминая об игре против Португалии: «Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно… В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели. В таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил» (с) «Известия»

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