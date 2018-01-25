Россия узнала соперников по Лиге наций, «Барселона» объявила о продаже Маскерано, РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 января.

1. Сборная России начнет выступления в Лиги наций с матча против Турции в гостях

УЕФА опубликовал расписание матчей национальных сборных на групповом этапе Лиги наций.

2. Госдума приняла закон о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

В соответствии с проектом закона, за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей.

3. «Барселона» объявила о трансфере Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано продолжит карьеру в чемпионате Китая.

4. Организация Women’s Sports Trust выразила недовольство назначением Фила Невилла в женскую сборную Англии

Они остались крайне недовольны.

5. РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

Казанский клуб должен удовлетворить заявление Дядюна о взыскании компенсации за расторжение трудового договора и процента за задержку выплаты задолженности.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1