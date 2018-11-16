Россия уступила Германии в товарищеской встрече, состоялись очередные матчи Лиги наций, в АПЛ введут VAR. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 ноября.

1. Товарищеский матч. Германия разгромила Россию

Исход встречи был предрешен уже в первом тайме.

2. Лига наций УЕФА. 15 ноября. Результаты дня

Хорваты одолели испанцев, Бельгия победила Исландию, всего было сыграно девять матчей.

3. VAR начнут использовать в АПЛ

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам.

4. Павла Мамаева могут выпустить под залог

Адвокат футболиста направил ходатайство в Главное следственное управление МВД.

5. Лидер «Ювентуса» сделал предложение своей возлюбленной

Криштиану Роналду надумал жениться.

6. Экс-игроки ЦСКА переезжают в «Витесс»

Братья Березуцкие будут помогать Леониду Слуцкому в Голландии.

7. РПЛ хочет поменять календарь чемпионата России

Лига хочет отказаться от проведения матчей в понедельник.

Фото: Global Look Press

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