Россия уступила Германии в товарищеской встрече, состоялись очередные матчи Лиги наций, в АПЛ введут VAR. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 ноября.
1. Товарищеский матч. Германия разгромила Россию
Исход встречи был предрешен уже в первом тайме.
2. Лига наций УЕФА. 15 ноября. Результаты дня
Хорваты одолели испанцев, Бельгия победила Исландию, всего было сыграно девять матчей.
3. VAR начнут использовать в АПЛ
Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам.
4. Павла Мамаева могут выпустить под залог
Адвокат футболиста направил ходатайство в Главное следственное управление МВД.
5. Лидер «Ювентуса» сделал предложение своей возлюбленной
Криштиану Роналду надумал жениться.
6. Экс-игроки ЦСКА переезжают в «Витесс»
Братья Березуцкие будут помогать Леониду Слуцкому в Голландии.
7. РПЛ хочет поменять календарь чемпионата России
Лига хочет отказаться от проведения матчей в понедельник.
Фото: Global Look Press